Эзра Сайдофф пошел на сделку о признании вины

Прокуроры заключили сделку о признании вины с Эзрой Сайдоффом, бывшим смотрителем в резиденции премьер-министра, которого вместе с женой Биньямина Нетаниягу Сарой обвинили в нецелевом использовании сотен тысяч шекелей из государственных фондов для покупки продуктов питания.
Подобно сделке о признании вины с женой премьера, подписанной на прошлой неделе, Сайдофф признал свою вину в том, что воспользовался ошибкой. Таким образом он избежал обвинения в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.
Согласно сделке, которая еще должна быть одобрена судом, Сайдофф получит условный срок, 150 часов общественных работ и штраф в размере 10000 шекелей (2800 долларов).
Год назад Нетаниягу и Сайдоффу были предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием за растрату 100 000 долларов государственных средств на питание при том, что в резиденции был штатный повар.