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Адвокат семьи изнасилованной девочки: мы в шоке 25.06 18:59   MIGnews.com

Адвокат семьи изнасилованной девочки: мы в шоке

Адвокат Йехуда Фрид, представляющий интересы семьи 7-летней девочки, изнасилованной в Биньямин выразил сожаление в связи с решением военной прокуратуры об освобождении главного подозреваемого, Мухаммеда Катуса.

Фрид заявил: “Мы были в шоке. Мы не можем понять это решение. Вчера вечером мы передали вещественные доказательства полиции, полиция проверяла до полуночи, говорила с родителями и с девочкой, после этого высокопоставленный полицейский чин говорит мне, что они верят девочке - после этого они его освобождают?”


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