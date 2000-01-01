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Бостонский раввин предлагает прихожанам вооружаться | Фото:25.06 17:48   MIGnews.com

Бостонский раввин предлагает прихожанам вооружаться

Местный раввин из Бостона предложил прихожанам брать с собой на религиозные службы оружие в качестве формы защиты в ответ на недавние расстрелы в синагогах по всей стране.

Об этом во вторник, 25 июня пишет The Times of Israel.

Раввин Дэн Родкин из русскоязычного еврейского района Бостона, рассказал общественной радиостанции WBUR, что рост числа преступлений на почве ненависти по всей стране и гибель людей в синагоге ХАБАДа в Пауэе, Калифорния, и в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге повлияли на его мышление.

Родкин выразил обеспокоенность тем, что недавно усиленные меры безопасности в его центре, в том числе камеры видеонаблюдения, окна из армированного стекла и тревожные кнопки, больше не достаточны для защиты прихожан.

Он также отметил, что действия офицера полиции во время нападения на центр ХАБАДа в Пауэй, когда была убита женщина, могли предотвратить дальнейшие жертвы.


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