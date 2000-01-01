Бостонский раввин предлагает прихожанам вооружаться

Раввин Дэн Родкин из русскоязычного еврейского района Бостона, рассказал общественной радиостанции WBUR, что рост числа преступлений на почве ненависти по всей стране и гибель людей в синагоге ХАБАДа в Пауэе, Калифорния, и в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге повлияли на его мышление.
Родкин выразил обеспокоенность тем, что недавно усиленные меры безопасности в его центре, в том числе камеры видеонаблюдения, окна из армированного стекла и тревожные кнопки, больше не достаточны для защиты прихожан.
Он также отметил, что действия офицера полиции во время нападения на центр ХАБАДа в Пауэй, когда была убита женщина, могли предотвратить дальнейшие жертвы.