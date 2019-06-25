25.06 11:36 MIGnews.com

Снова: Грузовик врезался в мост на шоссе №4

משאית פגעה בגשר הולכי רגל על כביש 4 לכיוון דרום בגבעת שמואל, לא נגרמה סכנה בטיחותית לגשר. נהג המשאית עוכב במקום, חלק מהכביש נחסם לתנועה



(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/qQKtQxOytd — חדשות 13 (@newsisrael13) June 25, 2019

בעקבות קריסת הגשר על כביש 4, להלן הנחיות לנהגים באזור: https://t.co/JIv3pEjLWu pic.twitter.com/qhWMVNttHc — משטרת ישראל (@IL_police) August 14, 2017

כביש 4: חולצה המשאית מתחת לגשר pic.twitter.com/KlyDr7kSjD — מעריב אונליין (@MaarivOnline) August 14, 2017

גם בשעה זו, 2:00 בלילה, מאות סקרנים חרדים על כביש 4#ביןהזמנים pic.twitter.com/YIOXCWEz9H — אלי שלזינגר (@EliShlezinger) August 14, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Утром 25 июня трейлер, не проходивший по ограничениям высоты попытался проехать под пешеходным мостом Гиват Шмуэль в районе перекрестка Бар-Илан на шоссе №4.Грузовик врезался в мост.В результате аварии “угрозы безопасности моста нет” сообщает 13-й канал израильского ТВ.После получения сообщения об аварии к месту происшествия были немедленно отправлены полицейские патрули. Также сообщается о том, что к мосту прибыл инженер компании Нетивей Исраэль. Обследовав мост он пришел к выводу о том, что опасности крушения нет, и разрешил пешеходам движение по мосту, а транспорту - под мостом.Водитель грузовика задержан полицией для выяснения обстоятельств инцидента.Авария привела к созданию огромной пробки в час пик на одной из главных транспортных магистралей Израиля.Напомним, что 14 августа 2018 закрыто 14 августа из-за обрушения пешеходного моста Эльханана в районе завода Кока-Кола.Шоссе было перекрыто между перекрестками Геа и Алуф Саде.Обрушение мост произошло после того, как в него врезался грузовик с поднятым краном.Водитель грузовика был блокирован обломками моста в кабине. Работники MADA были вынуждены ждать долгие часы до того, как инженерные части разберут завалы и медики получат доступ к кабине. После того, как 58-летнего водителя, жителя Холона, извлекли из кабины, врачи констатировали его смерть.Опасения того, что в кабине находились два человека не подтвердились.