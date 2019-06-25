Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Снова: Грузовик врезался в мост на шоссе №4 фото: полиция Израиля25.06 11:36   MIGnews.com

Снова: Грузовик врезался в мост на шоссе №4

Утром 25 июня трейлер, не проходивший по ограничениям высоты попытался проехать под пешеходным мостом Гиват Шмуэль в районе перекрестка Бар-Илан на шоссе №4.

Грузовик врезался в мост.

В результате аварии “угрозы безопасности моста нет” сообщает 13-й канал израильского ТВ.




После получения сообщения об аварии к месту происшествия были немедленно отправлены полицейские патрули. Также сообщается о том, что к мосту прибыл инженер компании Нетивей Исраэль. Обследовав мост он пришел к выводу о том, что опасности крушения нет, и разрешил пешеходам движение по мосту, а транспорту - под мостом.

Водитель грузовика задержан полицией для выяснения обстоятельств инцидента.

Авария привела к созданию огромной пробки в час пик на одной из главных транспортных магистралей Израиля.

Напомним, что 14 августа 2018 закрыто 14 августа из-за обрушения пешеходного моста Эльханана в районе завода Кока-Кола.

Шоссе было перекрыто между перекрестками Геа и Алуф Саде.




Обрушение мост произошло после того, как в него врезался грузовик с поднятым краном.

Водитель грузовика был блокирован обломками моста в кабине. Работники MADA были вынуждены ждать долгие часы до того, как инженерные части разберут завалы и медики получат доступ к кабине. После того, как 58-летнего водителя, жителя Холона, извлекли из кабины, врачи констатировали его смерть.

Опасения того, что в кабине находились два человека не подтвердились.









Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:40
Эрдоган:"ООН должна расследовать смерть Мурси"
12:31
Санкции США в отношении Хаменеи означают конец дипломатии
12:02
Нетаниягу "больно ранил" Аюба Кару
11:33
Мятежники хути блокируют получение продовольствия
11:15
Ливан отказывается от инвестиций
11:07
В Израиле подняли тарифы на проезд в такси
10:42
Аюб Кара: из политики в шоу-бизнес
10:27
Алибасова подозревают в симуляции отравления
10:20
Сокращение госбюджета Израиля: грядут непростые времена
09:55
Россия не позволила Сирии применить С-300 против Израиля
09:35
Италия примет Олимпийские игры 2026 года
09:21
Поставки топлива в Газу прекращены
09:11
Коллапс дела об изнасиловании: семья предоставила улики
08:17
Детективы изъяли вещи у жертвы Каттуса для теста ДНК
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus