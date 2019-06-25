Снова: Грузовик врезался в мост на шоссе №4

После получения сообщения об аварии к месту происшествия были немедленно отправлены полицейские патрули. Также сообщается о том, что к мосту прибыл инженер компании Нетивей Исраэль. Обследовав мост он пришел к выводу о том, что опасности крушения нет, и разрешил пешеходам движение по мосту, а транспорту - под мостом.
Водитель грузовика задержан полицией для выяснения обстоятельств инцидента.
Авария привела к созданию огромной пробки в час пик на одной из главных транспортных магистралей Израиля.
Напомним, что 14 августа 2018 закрыто 14 августа из-за обрушения пешеходного моста Эльханана в районе завода Кока-Кола.
Шоссе было перекрыто между перекрестками Геа и Алуф Саде.
Обрушение мост произошло после того, как в него врезался грузовик с поднятым краном.
Водитель грузовика был блокирован обломками моста в кабине. Работники MADA были вынуждены ждать долгие часы до того, как инженерные части разберут завалы и медики получат доступ к кабине. После того, как 58-летнего водителя, жителя Холона, извлекли из кабины, врачи констатировали его смерть.
Опасения того, что в кабине находились два человека не подтвердились.