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Мятежники хути блокируют груз продовольствия 25.06 11:33   MIGnews.com

Мятежники хути блокируют получение продовольствия

Представитель Всемирной продовольственной программы говорит, что поддерживаемые Ираном мятежники хути в Йемене заблокировали груз, предназначенный для того, чтобы обеспечить едой около 100 000 семей в раздираемой войной стране, которая оказалась на грани голода.

Сотрудник ООН говорит, что помощь была приостановлена из-за грабежей мятежниками хути.

Мятежники, которые контролируют северный Йемен, ответили жесткой кампанией в СМИ: организацию обвинили в отправке испорченной еды, пишет Alarabiya.

Чиновник утверждает, что было заказано более 8000 тонн муки, груз отправлен из порта Ходейда, но мятежники заявили, что в муке были обнаружены мертвые насекомые.

Последующая проверка груза, пришвартованного в Омане, показала, что он чистый.

Чиновник говорил на условиях анонимности.


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