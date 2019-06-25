Мятежники хути блокируют получение продовольствия

Представитель Всемирной продовольственной программы говорит, что поддерживаемые Ираном мятежники хути в Йемене заблокировали груз, предназначенный для того, чтобы обеспечить едой около 100 000 семей в раздираемой войной стране, которая оказалась на грани голода.
Сотрудник ООН говорит, что помощь была приостановлена из-за грабежей мятежниками хути.
Мятежники, которые контролируют северный Йемен, ответили жесткой кампанией в СМИ: организацию обвинили в отправке испорченной еды, пишет Alarabiya.
Чиновник утверждает, что было заказано более 8000 тонн муки, груз отправлен из порта Ходейда, но мятежники заявили, что в муке были обнаружены мертвые насекомые.
Последующая проверка груза, пришвартованного в Омане, показала, что он чистый.