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В Иерусалиме на карантин закрыли 100 детских садов | Фото:25.05 10:09   MIGnews.com

В Иерусалиме на карантин закрыли 100 детских садов

На этой неделе почти 100 детских садов харедим были закрыты на изоляцию после обнаружения у сотрудников COVID-19.

В воскресенье стало известно, что 60 детей из пяти разных детских садов были помещены на карантин после обнаружения коронавируса у помощников учителей. Они пробудут дома до следующего воскресенья.

Ранее сообщалось, что муниципалитет Иерусалима сообщил о случае COVID-19 в одном из детских садов столицы. Диагноз поставили сотруднику учреждения.

Отмечается, что 30 детей были отправлены на карантин. В сообщении также говорится, что зараженный сотрудник работал в двух частных детских садах, которые не находились в ведении муниципалитета.

"Помощник учителя в частных детских садах, не связанных с муниципалитетом, дал положительный результат на коронавирус. Он был отправлен в карантин, как и требуется."

На карантин также отправятся сотрудники учреждений.


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