25.05 10:09 MIGnews.com
В Иерусалиме на карантин закрыли 100 детских садов
На этой неделе почти 100 детских садов харедим были закрыты на изоляцию после обнаружения у сотрудников COVID-19.
В воскресенье стало известно, что 60 детей из пяти разных детских садов были помещены на карантин после обнаружения коронавируса у помощников учителей. Они пробудут дома до следующего воскресенья.
Ранее сообщалось
, что муниципалитет Иерусалима сообщил о случае COVID-19 в одном из детских садов столицы. Диагноз поставили сотруднику учреждения.
Отмечается, что 30 детей были отправлены на карантин. В сообщении также говорится, что зараженный сотрудник работал в двух частных детских садах, которые не находились в ведении муниципалитета.
"Помощник учителя в частных детских садах, не связанных с муниципалитетом, дал положительный результат на коронавирус. Он был отправлен в карантин, как и требуется."
На карантин также отправятся сотрудники учреждений.
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