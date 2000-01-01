25.05 10:20 MIGnews.com

Захват Альфа-банка: странные требования террориста

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В субботу, 23 мая, неадекватный мужчина в медицинской маске и костюме курьера Delivery Club захватил в заложники несколько клерков Альфа-банка и посетителя финучреждения. Преступник обещал подорвать здание, если не получит денег, правды и... не увидит Ольгу Бузову. За спиной у молодого человека был рюкзак, из которого торчали провода. В руке у него было что-то похожее на пульт дистанционного управления с кнопкой.Заложник из банка Федор П. вел прямую трансляцию речи террориста и штурма. На видео мужчина рассуждает о быстрой смерти как о подарке, о снах и полетах на Луну, одиночестве. Террорист рассказал, что приехал из Петербурга для встречи с Ольгой Бузовой. И просил вызвать ее.Правоохранители установили личность террориста - Алексей Барышников, 1986г.р. уроженец Нижневартовска. Мужчина должен был 1,8 млн рублей различным организациям.Отметим, при поимке у молодого человека с собой был лишь муляж с проводами.Барышников заявил членам ОНК, что следствие не оказывает на него давления.Барышников был спокоен, общителен, осознает, где находится и чувствует себя хорошо, а также похвалил предоставляемую в ИВС на Петровке, 38 еду.