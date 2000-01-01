Подробности перестрелки на юге Москвы: видео

Ряд СМИ сообщил, что в воскресенье, 24 мая, в 18:40 у дома 65 корпус 3 по Каширскому шоссе, между ЖК "Ясный" и автобусным парком произошла стрельба. Охранник парка видел, как несколько человек вышли из машины и начали стрелять по другой группе людей.
Был введен план "Перехват" - участники конфликта разбежались, скрылись на автомобилях марок Mercedes, Ford и Toyota. На месте работали сотрудники полиции. Найдены стреляные гильзы.
В конфликте участвовали не менее восьми человек. Стрельба велась из травматических пистолетов, а также, предположительно, охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь".
Позже троих задержали.
Ранение дробью в ягодицу, спину и лицо получил 37-летний Николай Седов: он пытался сбежать и спрятался на территории автобусного парка. Пострадавший назвался случайным прохожим.
По факту перестрелки на юге Москвы возбуждено уголовное дело по трем статьям: о покушении на убийство, хулиганстве, а также незаконном обороте оружия. Выяснилось, то конфликт с применением оружия произошел между двумя группами мужчин на территории парковки.
Полиция задержала Ford. В машине находились пять человек. Всех задержали. Они были пойманы на Садовом кольце. При этом владельцем автомобиля, согласно базам ГИБДД, является уроженец Кении. Уехав из этой африканской страны мужчина перебрался в Грозный.
В итоге, сотрудники полиции задержали девять человек. Причастность каждого из них устанавливается.
Очевидцы рассказали подробности перестрелки. Стоянка давно имеет репутацию "неблагополучной" - здесь регулярно происходят конфликты и драки.
"Приехали автомобили, причем один был без номеров. Из них вышли люди и начали стрелять друг в друга. Конфликт длился не менее 20 минут", - рассказал мужчина.