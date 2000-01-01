Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Подробности перестрелки на юге Москвы: видео 25.05 09:52   MIGnews.com

Подробности перестрелки на юге Москвы: видео

Ряд СМИ сообщил, что в воскресенье, 24 мая, в 18:40 у дома 65 корпус 3 по Каширскому шоссе, между ЖК "Ясный" и автобусным парком произошла стрельба. Охранник парка видел, как несколько человек вышли из машины и начали стрелять по другой группе людей.

Был введен план "Перехват" - участники конфликта разбежались, скрылись на автомобилях марок Mercedes, Ford и Toyota. На месте работали сотрудники полиции. Найдены стреляные гильзы.

В конфликте участвовали не менее восьми человек. Стрельба велась из травматических пистолетов, а также, предположительно, охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь".

Позже троих задержали.

Ранение дробью в ягодицу, спину и лицо получил 37-летний Николай Седов: он пытался сбежать и спрятался на территории автобусного парка. Пострадавший назвался случайным прохожим.

По факту перестрелки на юге Москвы возбуждено уголовное дело по трем статьям: о покушении на убийство, хулиганстве, а также незаконном обороте оружия. Выяснилось, то конфликт с применением оружия произошел между двумя группами мужчин на территории парковки.

Полиция задержала Ford. В машине находились пять человек. Всех задержали. Они были пойманы на Садовом кольце. При этом владельцем автомобиля, согласно базам ГИБДД, является уроженец Кении. Уехав из этой африканской страны мужчина перебрался в Грозный.

В итоге, сотрудники полиции задержали девять человек. Причастность каждого из них устанавливается.

Очевидцы рассказали подробности перестрелки. Стоянка давно имеет репутацию "неблагополучной" - здесь регулярно происходят конфликты и драки.

"Приехали автомобили, причем один был без номеров. Из них вышли люди и начали стрелять друг в друга. Конфликт длился не менее 20 минут", - рассказал мужчина.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:20
Захват Альфа-банка: странные требования террориста
10:12
Следующая война закончится полным уничтожением Хизбаллы
10:09
В Иерусалиме на карантин закрыли 100 детских садов
09:41
На следующем этапе запретят голосовать за правых
09:37
"Требовать от судей решения по Нетаниягу - негуманно"
09:08
Уровень смертности от коронавируса резко снизился
09:02
Едиот Ахронот напечатает книжку Рони Альшейха
08:40
"Нетаниягу виновен в болезни судебной системы"
08:28
Каждый пятый британец считает, что коронавирус создали евреи
07:50
Российская вакцина от COVID-19 прошла испытания на людях
07:41
В автобусах разрешили перевозить в 3 раза больше пассажиров
07:19
Иерусалим: коронавирус у сотрудника детского сада
07:14
Эхуд Ольмерт: Я верю в систему правосудия
07:10
Чехам разрешили ходить по улицам без масок
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  