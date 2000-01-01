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Уровень смертности от коронавируса резко снизился | Фото:25.05 09:08   MIGnews.com

Уровень смертности от коронавируса резко снизился

Согласно последним оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний, коэффициент смертности от коронавируса снизился до 0,26%, что намного ниже предыдущих оценок.

Обновленные данные показывают, что уровень смертности снизился с 1 процента до 0,4%, не включая бессимптомные случаи коронавируса. Однако, учитывая, что более трети (35%) случаев коронавируса являются бессимптомными, общая смертность остается на уровне 0,26%.

Также, эксперты отметили, что COVID-19 в два раза смертоноснее сезонного гриппа. Три месяца назад исследователи из Имперского колледжа Лондона предположили, что смертность от пандемии коронавируса превысит 1% - примерно в десять раз больше, чем от сезонного гриппа.

Общее число погибших от коронавируса в настоящее время составляет 97 686. В общей сложности было зарегистрировано 1 641 585 случаев заражения во всем мире.


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