25.05 07:19 MIGnews.com

Иерусалим: коронавирус у сотрудника детского сада

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В воскресенье, 24 мая, муниципалитет Иерусалима сообщил о случае COVID-19 в одном из детских садов столицы. Диагноз поставили сотруднику учреждения.Отмечается, что все дети были отправлены на карантин. В сообщении также говорится, что зараженный сотрудник работал в двух частных детских садах, которые не находились в ведении муниципалитета.Тем не менее, мужчина носил маску и следовал руководящим принципам Министерства здравоохранения.Ранее сообщалось о вспышках в детских садах в Тель-Авиве, Бней-Браке и Ришон ле-Ционе. По состоянию на воскресенье в Израиле было зафиксировано 16 671 случай коронавируса. 279 человек скончались.