25.05 22:10 MIGnews.com

Израиль: хакеры пытались саботировать усилия против COVID-19

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Израильские исследовательские центры, в которых ведется работа над созданием вакцины против смертоносного китайского коронавируса COVID-19, подверглись кибератакам.По данным 12 канала, это произошло на прошлой неделе.Уточняется, что атаки на компьютерные сети исследовательских центров продолжаются по сей день.А единственной целью хакеров является вовсе не получение доступа к информации об исследованиях, а саботирование работы израильских ученых.По данным телеканала, атака не отразилась на функционировании центров, которые работают в штатном режиме.