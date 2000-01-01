25.05 22:10 MIGnews.com
Израиль: хакеры пытались саботировать усилия против COVID-19
Израильские исследовательские центры, в которых ведется работа над созданием вакцины против смертоносного китайского коронавируса COVID-19, подверглись кибератакам.
По данным 12 канала, это произошло на прошлой неделе.
Уточняется, что атаки на компьютерные сети исследовательских центров продолжаются по сей день.
А единственной целью хакеров является вовсе не получение доступа к информации об исследованиях, а саботирование работы израильских ученых.
По данным телеканала, атака не отразилась на функционировании центров, которые работают в штатном режиме.
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