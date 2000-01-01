25.05 20:03 MIGnews.com

В Израиле – 281 жертва COVID-19, 16734 зараженных

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По состоянию на вечер, 25 мая, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 16734 человек.Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.За последние сутки было зафиксировано 17 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 2146 человек.На сегодняшний день 41 пациент – в тяжелом состоянии, 29 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Еще 31 пациент – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.По последним данным, 281 – скончались от коронавируса. 14307 – выздоровели и были выписаны из больниц.