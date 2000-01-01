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Первая за пять дней смерть от коронавируса в Израиле | Фото:25.05 13:23   MIGnews.com

Первая за пять дней смерть от коронавируса в Израиле

В понедельник утром, 25 мая, министерство здравоохранения Израиля подтвердило первый за пять дней смертельный случай от COVID-19.

Таким образом, общее число погибших в стране достигло 280.

Никаких подробностей о личности покойного не сообщается.

Общее число заражений с начала пандемии составило 16,720, из них 14 203 человека выздоровели. По данным Министерства здравоохранения 43 пациента находятся в тяжелом состоянии, 34 подключены к аппаратам ИВЛ.


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