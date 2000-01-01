Первая за пять дней смерть от коронавируса в Израиле
В понедельник утром, 25 мая, министерство здравоохранения Израиля подтвердило первый за пять дней смертельный случай от COVID-19.
Таким образом, общее число погибших в стране достигло 280.
Никаких подробностей о личности покойного не сообщается.
Общее число заражений с начала пандемии составило 16,720, из них 14 203 человека выздоровели. По данным Министерства здравоохранения 43 пациента находятся в тяжелом состоянии, 34 подключены к аппаратам ИВЛ.