25.05 13:23 MIGnews.com

Первая за пять дней смерть от коронавируса в Израиле

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В понедельник утром, 25 мая, министерство здравоохранения Израиля подтвердило первый за пять дней смертельный случай от COVID-19.Таким образом, общее число погибших в стране достигло 280.Никаких подробностей о личности покойного не сообщается.Общее число заражений с начала пандемии составило 16,720, из них 14 203 человека выздоровели. По данным Министерства здравоохранения 43 пациента находятся в тяжелом состоянии, 34 подключены к аппаратам ИВЛ.