25.05 07:10 MIGnews.com

Чехам разрешили ходить по улицам без масок

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В Чехии с понедельника, 25 мая, снимается подавляющее большинство социальных ограничений, действовавших из-за распространения коронавируса.Как подчеркнули власти страны, такое решение связано с улучшением эпидемиологической ситуации в республике.Отмечается, что с 20 апреля чешское правительство поэтапно отказывается от жестких ограничительных мер, введенных в республике на фоне пандемии в середине марта.Очередной этап послаблений предусматривает отмену требования предохранять на улице органы дыхания. При этом обязанность носить медицинские маски на неопределенное время сохранится в закрытых общественных помещениях: в магазинах, а также для пассажиров общественного транспорта.В понедельник при условии соблюдения строгих требований санитарии могут возобновить работу гостиницы, фитнес-центры, сауны, рестораны и кафе.