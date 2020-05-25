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Джон Ли: случаи терроризма в Гонконге учащаются 25.05 15:10   MIGnews.com

Джон Ли: случаи терроризма в Гонконге учащаются

Случаи терроризма в Гонконге учащаются, а деятельность, наносящая ущерб национальной безопасности, приобретает всё более распространённый и неуправляемый характер. Такое мнение выразил секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли.

По словам чиновника, за несколько месяцев Гонконг превратился из одного из наиболее безопасных городов на планете в город, охваченный насилием. Он отметил, что прошедшие 24 мая протесты сопровождались радикальными и насильственными действиями, в частности, демонстранты выражали ярость, нападая на магазины, блокируя дороги. Как утверждает Джон Ли, пострадали мирные граждане и сотрудники полиции.

Он считает, что произошедшее доказывает необходимость и безотлагательность решения, рассмотрение которого намечено Всекитайским собранием народных представителей, пишет JT.

Законопроект о нацбезопасности, подготовленный специально для Гонконга, будет накладывать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм поддержала принятие документа.


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