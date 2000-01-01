25.05 11:28 MIGnews.com

Попытка теракта в Самарии: террористы обезврежены

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В районе Биньямин в Самарии произошла попытка теракта, сообщает ЦАХАЛ. Солдаты успели открыть огонь по террористам и обезвредить их.Инцидент произошел недалеко от израильского поселения Амихай в понедельник утром, 25 мая. Двое террористов попытались напасть на сотрудников израильских сил безопасности.Пострадавших среди солдат нет."Поступило сообщение о попытке нападения с ножом рядом с городом Амихай в районе Биньямин. Два террориста пытались нанести удар бойцам ЦАХАЛа, действовавшим в этом районе. Солдаты открыли огонь по террористам. Наши солдаты не пострадали", - сообщают военные.