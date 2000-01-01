25.05 11:08 MIGnews.com

Землетрясение в уголовном мире Израиля: арест 60 гангстеров

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В понедельник, 25 мая, полиция арестовала более 60 человек в результате серии ночных рейдов по всей стране после годичной операции по расследованию торговли наркотиками и незаконным оружием.Операция была проведена с помощью влиятельного преступника, который был завербован в качестве тайного агента. Полиция заявила, что неназванный преступник является влиятельным арабским гангстером.В ходе операции агент приобрел пять автоматов М-16, три автомата Калашникова, четыре пистолета и три взрывных устройства, а также более десяти килограммов кокаина и более килограмма героина. Его завербовали год назад, а вместе с ним действовал офицер под прикрытием, который играл роль его водителя и телохранителя на протяжении всей операции.Аресты проводились в Реховоте, Лоде, Петах-Тикве, Рамле, Кафр-Касиме, Тель-Авиве, Холоне, Иерусалиме, Ашдоде, Рахате, среди бедуинской общины и в ряде других городов. После ареста комиссар полиции Израиля Моти Коэн заявил, что общественная безопасность имеет первостепенное значение, с акцентом на работу с арабским сообществом."Фокус наших усилий будет направлен на искоренение преступлений, затрагивающих личную безопасность израильской общественности. Мы видим важность в укреплении доверия израильской арабской общины", - сказал он.Утром 25 мая было принято решение о том, что операция переходит в открытую фазу. В связи с этим была проведена короткая церемония в Колледже Полиции в Бейт-Шемеш. На ней присутствовал министр внутренней безопасности Амир Охана, и.о. главы полиции генерал Моти Коэн, глава полицейской разведки Игаль Бен Шалом, начальник Центрального округа Амихай Эшед.Арест последовал после того, как гангстеры были записаны во время обсуждения того, как они задействуют мощное взрывное устройство с дистанционным управлением, замаскированным под кастрюлю.На церемонии утром 25 мая министр Охана заявил: “Сегодня отсюда исходит ясное и конкретное предупреждение всем преступникам, всем нарушителям. всем бандитам Израиля - у полиции длинные руки. Я придаю особое значение операциям агента в арабском секторе. Наша ответственность - обеспечить безопасность всех граждан Израиля, где бы они не находились. Полиция Израиля работает с арабской публикой - точно также, как она работает во всех секторах общества. Аресты, произведенные сегодня - плод плодотворной , мужественной, профессиональной и опасной работы - и у этой дороги не видно конца. мы должны добиться того, чтобы по всем этим делам были вынесены серьезные приговоры в ходе их рассмотрения в судебной системе”.