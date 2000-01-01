25.05 10:09 MIGnews.com

Перед приездом Трампа: в Токио замелетрясение

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В субботу, 25 мая, в восточной Японии произошло землетрясение средней силы, сообщает национальное телевидение NHK, в результате чего здания в Токио сотрясались за несколько часов до прибытия президента США Дональда Трампа.Эпицентром землетрясения была южная часть Чибы, примерно в 60 км к юго-востоку от столицы, префектуры, где Трамп должен поиграть в гольф в воскресенье с премьер-министром Синдзо Абэ.Предупреждение о цунами не поступало, и не было никаких непосредственных сообщений о повреждении от землетрясения, которое Геологическая служба США оценила магнитудой 5. Трамп и его жена Мелани должны прибыть в Токио позже в этот же день.