25.05 09:04 MIGnews.com

Индия: 19 студентов погибли из-за пожара в колледже

Today is very sad news for city #Surat

Today I am feeling very sad for those children... pic.twitter.com/PlvxtmJvLc — Nisha.Patel1011 (@NPatel1011) 24 мая 2019 г.

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По словам официальных лиц Индии, по меньшей мере 19 студентов, большинство из которых были женщинами, погибли в пятницу, 24 мая, в результате пожара в индийском здании, в котором размещался колледж."Студенты погибли как из-за пожара, так и из-за того, что они выпрыгивали из здания", - сказал AFP Дипак Саптали, сотрудник пожарной охраны в западном городе Сурат. Когда начался пожар, в тренерском институте на верхнем этаже здания, высотой в несколько этажей, находилось 50 или 60 человек.Причина возгорания еще неизвестна."Число жертв возросло до 19 и включает 16 женщин. Шестнадцать человек погибли от ожогов, а три других - от травм после прыжка", - сказал AFP Джаеш М. Патель, медицинский сотрудник Суратского муниципального института медицинского образования и исследований.Премьер-министр Нарендра Моди, приехавший из штата Гуджарат, где вспыхнул пожар, в Twitter сказал: "Чрезвычайно мучит пожарная трагедия в Сурате". "Мои мысли с семьями погибших. Пусть раненые быстро выздоровеют. Просили правительство Гуджарата и местные власти оказать всю возможную помощь пострадавшим."Местные чиновники сообщили, что пожар быстро распространился из-за материала здания. Местные СМИ сообщают, что число жертв еще может возрасти.