Индия: 19 студентов погибли из-за пожара в колледже
По словам официальных лиц Индии, по меньшей мере 19 студентов, большинство из которых были женщинами, погибли в пятницу, 24 мая, в результате пожара в индийском здании, в котором размещался колледж.
"Студенты погибли как из-за пожара, так и из-за того, что они выпрыгивали из здания", - сказал AFP Дипак Саптали, сотрудник пожарной охраны в западном городе Сурат. Когда начался пожар, в тренерском институте на верхнем этаже здания, высотой в несколько этажей, находилось 50 или 60 человек.
Причина возгорания еще неизвестна.
"Число жертв возросло до 19 и включает 16 женщин. Шестнадцать человек погибли от ожогов, а три других - от травм после прыжка", - сказал AFP Джаеш М. Патель, медицинский сотрудник Суратского муниципального института медицинского образования и исследований.
Премьер-министр Нарендра Моди, приехавший из штата Гуджарат, где вспыхнул пожар, в Twitter сказал: "Чрезвычайно мучит пожарная трагедия в Сурате". "Мои мысли с семьями погибших. Пусть раненые быстро выздоровеют. Просили правительство Гуджарата и местные власти оказать всю возможную помощь пострадавшим."
Местные чиновники сообщили, что пожар быстро распространился из-за материала здания. Местные СМИ сообщают, что число жертв еще может возрасти.