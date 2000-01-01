25.05 07:58 MIGnews.com

В Венесуэле погибли 23 заключенных в перестрелке с полицией

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По меньшей мере, 23 заключенных были убиты и 14 полицейских ранены в результате столкновений в тюрьме в западной части Венесуэлы в пятницу, 24 мая. Столкновения вспыхнули взятия заключенными в заложники нескольких посетителей в тюрьме полицейского участка в Акаригуа. Полиция направил на помощь спецназа (ФАЕС)."Сегодня утром (власти) отправили FAES, и произошло столкновение. У задержанных было оружие, они стреляли в милицию. Они также взорвали две гранаты", - сказал AFP Карлос Ньето, директор НПО Una Ventana a la Libertad.Внутренний отчет полиции, цитируемый НПО, гласил, что несколько офицеров были ранены шрапнелью."Мы можем подтвердить - 23 погибших задержанных и 14 раненых полицейских", - сказал Ньето. Министерство тюрем не прокомментировало инцидент, заявив, что тюрьмы полицейского участка не находятся под его контролем. В стране насчитывается около 500 тюрем, в которых проживает 55 000 человек, хотя их общая вместимость составляет всего 8 000 человек, добавила НПО.Венесуэла имеет один из худших показателей насилия в тюрьмах в регионе. В марте 2018 года 68 заключенных погибли в результате пожара в полицейской тюрьме в северной части города Валенсии. А в августе 2017 года в результате беспорядков в учреждении в южном штате Амазонас погибли 37 заключенных.