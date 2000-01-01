Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Венесуэле погибли 23 заключенных в перестрелке с полицией | Фото:25.05 07:58   MIGnews.com

В Венесуэле погибли 23 заключенных в перестрелке с полицией

По меньшей мере, 23 заключенных были убиты и 14 полицейских ранены в результате столкновений в тюрьме в западной части Венесуэлы в пятницу, 24 мая. Столкновения вспыхнули взятия заключенными в заложники нескольких посетителей в тюрьме полицейского участка в Акаригуа. Полиция направил на помощь спецназа (ФАЕС).

"Сегодня утром (власти) отправили FAES, и произошло столкновение. У задержанных было оружие, они стреляли в милицию. Они также взорвали две гранаты", - сказал AFP Карлос Ньето, директор НПО Una Ventana a la Libertad.

Внутренний отчет полиции, цитируемый НПО, гласил, что несколько офицеров были ранены шрапнелью.

"Мы можем подтвердить - 23 погибших задержанных и 14 раненых полицейских", - сказал Ньето. Министерство тюрем не прокомментировало инцидент, заявив, что тюрьмы полицейского участка не находятся под его контролем. В стране насчитывается около 500 тюрем, в которых проживает 55 000 человек, хотя их общая вместимость составляет всего 8 000 человек, добавила НПО.

Венесуэла имеет один из худших показателей насилия в тюрьмах в регионе. В марте 2018 года 68 заключенных погибли в результате пожара в полицейской тюрьме в северной части города Валенсии. А в августе 2017 года в результате беспорядков в учреждении в южном штате Амазонас погибли 37 заключенных.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:06
Болтон: "Северная Корея нарушила резолюции ООН"
07:26
Сопредседатель BDS Бельгии войдет в новый парламент
07:07
Сервис HotelsbyDay теперь доступен и в Израиле
06:20
Французская группа заключает сделку с израильским Algatech
05:18
Бэнкси инкогнито выставил свою картину в Венеции
04:19
Натали Портман шокирована "выдумками" Моби
03:18
Мир увидел обновленный Land Rover Discovery Sport
02:02
"Чернобыль" от HBO "затмил" "Игру престолов"
01:10
СМИ выяснили, как YouTube чистит страницы от шок-контента
00:22
Amazon создает устройство, распознающее эмоции по голосу  
23:25
Вышел трейлер нового сериала "Звездный Путь: Пикар"
22:30
"Ковбои" против сотрудничества с Lil Nas X
21:45
В Иране 30 человек арестованы на частном занятии йогой
21:31
Во Франции прогремел мощный взрыв, 8 пострадавших
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus