25.05 21:10 MIGnews.com
В Канаде рухнул самолет, погибли два человека
Два человека погибли после того, как в пятницу вечером легкомоторный самолет рухнул в канадской провинции Квебек
Об этом в субботу, 25 мая сообщает ресурс Castanet.net
.
По данным местного телеканала CTV, на борту самолета находились два человека: пилот и пассажир. Их личности пока не установлены.
Трагедия произошла на расстоянии 90 километров в северо-восточном направлении от города Монреаль.
На данный момент причина катастрофы неизвестна. По факту произошедшего проводится расследование.
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