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В Канаде рухнул самолет, погибли два человека | Фото: AFP25.05 21:10   MIGnews.com

В Канаде рухнул самолет, погибли два человека

Два человека погибли после того, как в пятницу вечером легкомоторный самолет рухнул в канадской провинции Квебек

Об этом в субботу, 25 мая сообщает ресурс Castanet.net.

По данным местного телеканала CTV, на борту самолета находились два человека: пилот и пассажир. Их личности пока не установлены.

Трагедия произошла на расстоянии 90 километров в северо-восточном направлении от города Монреаль.

На данный момент причина катастрофы неизвестна. По факту произошедшего проводится расследование.


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