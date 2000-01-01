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В Париже таксиста избили и ограбили `за еврейское имя` | Фото: AFP25.05 19:24   MIGnews.com

В Париже таксиста избили и ограбили "за еврейское имя"

Французско-еврейский таксист был ограблен и избит пассажирами-антисемитами только потому, что у него "еврейское имя", сообщает в субботу The Times of Israel.

Исраэль Хай, 33-летний водитель такси компании Paris Uber, рассказал, что рано утром в четверг он принял заказ в район Клиши Су-Буа, на окраине Парижа.

Отмечается, что приложение Uber позволяет клиентам и водителю увидеть имена друг друга перед поездкой.

Мужчина в возрасте 20 лет ждал его в назначенном месте и попросил сесть на переднее сиденье. Затем группа из 10 молодых людей окружила машину. Один из преступников сказал Исраэлю: "Эй ты, Исраэль, у тебя наверняка есть деньги, нам нужно обыскать тебя!".

Затем злоумышленники сильно напали на водителя и начали дубинками наносить сильные удары по голове до тех пор, пока не потерял сознание.

После этого преступники вытащили таксиста из машины за волосы и бросили на земле, сняв с него кольца и другие украшения.

Кроме того, злоумышленники украли его машину, очки, кошелек и обувь.

Через некоторое время, когда Исраэль пришел в себя, он попросил прохожих отвезти его в полицейский участок, от куда его сразу же госпитализировали.

По словам медиков, кроме ушибов, у мужчины было сотрясение мозга.

Родители Исраэля подали жалобу от его имени в полицию и Национальное бюро по борьбе с антисемитизмом.


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