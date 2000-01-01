В Париже таксиста избили и ограбили "за еврейское имя"
Французско-еврейский таксист был ограблен и избит пассажирами-антисемитами только потому, что у него "еврейское имя", сообщает в субботу The Times of Israel.
Исраэль Хай, 33-летний водитель такси компании Paris Uber, рассказал, что рано утром в четверг он принял заказ в район Клиши Су-Буа, на окраине Парижа.
Отмечается, что приложение Uber позволяет клиентам и водителю увидеть имена друг друга перед поездкой.
Мужчина в возрасте 20 лет ждал его в назначенном месте и попросил сесть на переднее сиденье. Затем группа из 10 молодых людей окружила машину. Один из преступников сказал Исраэлю: "Эй ты, Исраэль, у тебя наверняка есть деньги, нам нужно обыскать тебя!".
Затем злоумышленники сильно напали на водителя и начали дубинками наносить сильные удары по голове до тех пор, пока не потерял сознание.
После этого преступники вытащили таксиста из машины за волосы и бросили на земле, сняв с него кольца и другие украшения.
Кроме того, злоумышленники украли его машину, очки, кошелек и обувь.
Через некоторое время, когда Исраэль пришел в себя, он попросил прохожих отвезти его в полицейский участок, от куда его сразу же госпитализировали.
По словам медиков, кроме ушибов, у мужчины было сотрясение мозга.
Родители Исраэля подали жалобу от его имени в полицию и Национальное бюро по борьбе с антисемитизмом.