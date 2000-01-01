В Судане вновь назревают массовые протесты

Оппозиционные лидеры Судана в субботу обратились с призывом о проведении двухдневной всеобщей забастовки на следующей неделе с целью заставить правящий военный совет передать власть гражданскому правительству.
Оппозиционный альянс "Силы за свободу и перемены", возглавивший протесты, которые привели армию к свержению президента Омара аль-Башира в прошлом месяце, назначил общенациональную забастовку на вторник и среду.
Согласно опубликованному заявлению, протест должен начаться во вторник на частных и государственных предприятиях. Людей призывают выйти на работу, но воздержаться от какой-либо трудовой деятельности, после чего выйти на массовые забастовки.