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В Судане вновь назревают массовые протесты | Фото:25.05 19:07   MIGnews.com

В Судане вновь назревают массовые протесты

Оппозиционные лидеры Судана в субботу обратились с призывом о проведении двухдневной всеобщей забастовки на следующей неделе с целью заставить правящий военный совет передать власть гражданскому правительству.

Об этом пишет газета "Гаарец".

Оппозиционный альянс "Силы за свободу и перемены", возглавивший протесты, которые привели армию к свержению президента Омара аль-Башира в прошлом месяце, назначил общенациональную забастовку на вторник и среду.

Согласно опубликованному заявлению, протест должен начаться во вторник на частных и государственных предприятиях. Людей призывают выйти на работу, но воздержаться от какой-либо трудовой деятельности, после чего выйти на массовые забастовки.


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