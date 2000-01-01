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В порту Таиланда прогремел мощный взрыв, 50 пострадавших | Фото:25.05 17:33   MIGnews.com

В порту Таиланда прогремел мощный взрыв, 50 пострадавших

В тайском порту Лаем Чабанг прогремел мощный взрыв, а затем последовал пожар на грузовом судне, вследствие чего травмы получили 50 человек.

Об этом в субботу, 25 мая сообщает The Thaiger.

Как рассказал начальник порта лейтенант Юттхана Мокхао, пламя вспыхнуло на одном грузовом южнокорейском судне KMTC Hongkong, где произошел взрыв контейнера с химическим гипохлоритом кальция.


По словам медиков, более 40 человек были госпитализированы с ожогами и раздражением глаз.

Отмечается, что на борьбу с огнем было направлено 10 спецмашин.

На данный момент огонь потушен. Выясняются все обстоятельства произошедшего.


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