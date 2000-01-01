Взрыв в Лионе: полиция ищет злоумышленника

Сегодня французская полиция продолжает поиски злоумышленника, устроившего взрыв на центральной улице Лиона возле булочной, в результате которой 13 человек получили легкие ранения за два дня до выборов в Европейский парламент.
При этом следователи заявили, что уже определили личность мужчины.
Министр юстиции Николь Беллоуб сказала в интервью BFM, что еще слишком рано говорить, был ли взрыв "террористическим актом".
Тем не менее дело было передано парижской прокуратуре по борьбе с терроризмом.
"Вот этот самый человек в балаклаве, на велосипеде — он бросил сумку в магазин. Хорошо, что никто не погиб. Я сидел спокойно дома, когда услышал грохот. Мы выглянули в окно, и видели, как приезжают пожарные, скорая помощь и полиция", - рассказал очевидец.
Напомним, что взрыв в центре Лиона произошел в пятницу днем неподалеку от площади Белькур перед пекарней на улице Виктора Гюго. Как рассказали стражи порядка, неизвестный преступник оставил пакет с гвоздями и болтами и взрывчаткой прямо напротив кафе.
В следствие происшествия пострадали 13 человек, в том числе восьмилетняя девочка. 11 раненых госпитализированы.