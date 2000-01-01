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Взрыв в Лионе: полиция ищет злоумышленника | Фото: Twitter25.05 15:25   MIGnews.com

Взрыв в Лионе: полиция ищет злоумышленника

Сегодня французская полиция продолжает поиски злоумышленника, устроившего взрыв на центральной улице Лиона возле булочной, в результате которой 13 человек получили легкие ранения за два дня до выборов в Европейский парламент.

Об этом пишет The Times of Israel.

По данным издания, полиция опубликовала обращение к свидетелям инцидента в Twitter, заявив, что камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который оставил сумку возле кафе перед взрывом.

Правоохранители полагают, что преступнику около 30 лет.

Была опубликована фотография подозреваемого в светлых шортах и темной футболке, а также в темных очках.


При этом следователи заявили, что уже определили личность мужчины.

Министр юстиции Николь Беллоуб сказала в интервью BFM, что еще слишком рано говорить, был ли взрыв "террористическим актом".

Тем не менее дело было передано парижской прокуратуре по борьбе с терроризмом.

"Вот этот самый человек в балаклаве, на велосипеде — он бросил сумку в магазин. Хорошо, что никто не погиб. Я сидел спокойно дома, когда услышал грохот. Мы выглянули в окно, и видели, как приезжают пожарные, скорая помощь и полиция", - рассказал очевидец.

Напомним, что взрыв в центре Лиона произошел в пятницу днем неподалеку от площади Белькур перед пекарней на улице Виктора Гюго. Как рассказали стражи порядка, неизвестный преступник оставил пакет с гвоздями и болтами и взрывчаткой прямо напротив кафе.

В следствие происшествия пострадали 13 человек, в том числе восьмилетняя девочка. 11 раненых госпитализированы.


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