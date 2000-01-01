Пожар в жилом здании в Цфате: погиб трехлетний мальчик
Из-за пожара в жилом здании города Цфата, в субботу, 25 мая, погиб трехлетний мальчик и по меньшей мере семь человек получили ранения. Об этом сообщает Times of Israel.
Трехлетний ребенок находился в критическом состоянии по прибытию спасателей, но скончался от полученных ранений.
Еще один ребенок получил ожоги, а несколько взрослых пострадали от отравления дымом. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.
Пожарные и полиция расследуют причину пожара.
В последний три дня происходил целый ряда лесных пожаров по всей стране в условиях сильной жары. По состоянию на утро субботы почти все сотни пожаров, обрушившихся на Израиль в последние дни, взяты под контроль.
Вследствие жаркой погоды сотни пожаров разрушили города и леса, вынудив тысячи людей покинуть свои дома. Власти, занимающиеся расследованием пожаров, рассматривали возможные электрические неисправности, праздничные костры Lag B’Omer, поджоги и зажигательные шары из Газы.