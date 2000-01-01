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Пожар в жилом здании в Цфате: погиб трехлетний мальчик | Фото:25.05 14:46   MIGnews.com

Пожар в жилом здании в Цфате: погиб трехлетний мальчик

Из-за пожара в жилом здании города Цфата, в субботу, 25 мая, погиб трехлетний мальчик и по меньшей мере семь человек получили ранения. Об этом сообщает Times of Israel.

Трехлетний ребенок находился в критическом состоянии по прибытию спасателей, но скончался от полученных ранений.

Еще один ребенок получил ожоги, а несколько взрослых пострадали от отравления дымом. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Пожарные и полиция расследуют причину пожара.

В последний три дня происходил целый ряда лесных пожаров по всей стране в условиях сильной жары. По состоянию на утро субботы почти все сотни пожаров, обрушившихся на Израиль в последние дни, взяты под контроль.

Вследствие жаркой погоды сотни пожаров разрушили города и леса, вынудив тысячи людей покинуть свои дома. Власти, занимающиеся расследованием пожаров, рассматривали возможные электрические неисправности, праздничные костры Lag B’Omer, поджоги и зажигательные шары из Газы.


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