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На Эвересте погиб восьмой альпинист за текущий сезон | Фото:26.05 01:19   MIGnews.com

На Эвересте погиб восьмой альпинист за текущий сезон

По словам официальных лиц, британский альпинист погиб в субботу, 25 мая, на горе Эверест, не имея силы спуститься вниз. Это восьмой погибший альпинист на горе во время текущего сезона скалолазания. Официальные представители объяснили большинство смертей слабостью, истощением и задержками на многолюдном маршруте к вершине высотой 8 850 метров.

Робин Хейнс Фишер, 41 год, умер в так называемой "зоне смерти", известной низким уровнем кислорода при спуске с вершины, сказала Мира Ачарья, представитель департамента туризма.

"Он умер из-за слабости после долгого подъема и трудного спуска", - сказал Reuters Мурари Шарма из компании Everest Parivar Treks. "Он спускался со своими гидами-шерпами с вершины, когда внезапно потерял сознание. Гиды поменяли кислородный баллон Фишера и предложили ему воду, но не смогли спасти его", сказал Шарма.


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