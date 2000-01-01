26.05 01:19 MIGnews.com

На Эвересте погиб восьмой альпинист за текущий сезон

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По словам официальных лиц, британский альпинист погиб в субботу, 25 мая, на горе Эверест, не имея силы спуститься вниз. Это восьмой погибший альпинист на горе во время текущего сезона скалолазания. Официальные представители объяснили большинство смертей слабостью, истощением и задержками на многолюдном маршруте к вершине высотой 8 850 метров.Робин Хейнс Фишер, 41 год, умер в так называемой "зоне смерти", известной низким уровнем кислорода при спуске с вершины, сказала Мира Ачарья, представитель департамента туризма."Он умер из-за слабости после долгого подъема и трудного спуска", - сказал Reuters Мурари Шарма из компании Everest Parivar Treks. "Он спускался со своими гидами-шерпами с вершины, когда внезапно потерял сознание. Гиды поменяли кислородный баллон Фишера и предложили ему воду, но не смогли спасти его", сказал Шарма.