25.05 13:44 MIGnews.com

Мальта спасла 216 мигрантов в Средиземном море

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Патрульный катер вооруженных сил Мальты подобрал более 200 мигрантов из двух шлюпок в Средиземном море и в субботу, 25 мая, доставил их на Мальту, сообщил представитель. Среди 216 мигрантов было, по крайней мере, одна беременная женщина и несколько детей. Их национальность неизвестна.Вооруженные силы заявили, что из-за хороших погодных условий количество мигрантов из Ливии, Туниса и Алжира возросло за последние два дня, в результате чего 12 лодок-мигрантов прибыли в Сицилию, Сардинию и Лампедузу.Ливийская береговая охрана заявила в пятницу, что спасла 290 мигрантов с надувных плотов возле столицы Триполи.