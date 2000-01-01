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Мальта спасла 216 мигрантов в Средиземном море | Фото:25.05 13:44   MIGnews.com

Мальта спасла 216 мигрантов в Средиземном море

Патрульный катер вооруженных сил Мальты подобрал более 200 мигрантов из двух шлюпок в Средиземном море и в субботу, 25 мая, доставил их на Мальту, сообщил представитель. Среди 216 мигрантов было, по крайней мере, одна беременная женщина и несколько детей. Их национальность неизвестна.

Вооруженные силы заявили, что из-за хороших погодных условий количество мигрантов из Ливии, Туниса и Алжира возросло за последние два дня, в результате чего 12 лодок-мигрантов прибыли в Сицилию, Сардинию и Лампедузу.

Ливийская береговая охрана заявила в пятницу, что спасла 290 мигрантов с надувных плотов возле столицы Триполи.


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