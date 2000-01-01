25.05 12:06 MIGnews.com

Убийца Сары Халими избежит наказания

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В пятницу, 24 мая, ведущая французская еврейская организация заявила, что "с ужасом узнала", что человек, обвиняемый в убийстве еврейской пенсионерки Сары Халими в апреле 2017 года, не будет привлечен к уголовной ответственности. Об этом сообщает Algemeiner.В заявлении еврейского издания "Альянс" BNVCA сообщает, что следственный судья по делу Халими пришел к выводу, что убийца, Кобили Траоре, был под сильным действием марихуаны во время преступления, а также является психически непригодным, чтобы предстать перед судом.BNVCA не раскрывает свой источник этой информации, о которой не сообщалось во французских СМИ.Объявление BNVCA было сделано через две недели после того, как мировой судья Энн Ихуэллу объявила о прекращении расследования убийства, вызвав обеспокоенность среди наблюдателей по делу Халими о том, что Траоре избежит уголовного процесса.