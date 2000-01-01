25.05 12:04 MIGnews.com

На Бали произошло извержение вулкана

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На индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. В связи с этим ночные рейсы в Австралию и обратно из-за того, что в небо поднялось облако пепла были отменены. Об этом сообщает Reuters.По словам чиновников, вулкан горы Агунг извергал лаву и камни на расстоянии около 3 км, а пепел обрушился на десятки деревень. Сообщений о жертвах не было.Полеты, выполняемые Qantas Airways, JetStar и Virgin Airlines, выполнялись в обычном режиме.В качестве меры предосторожности власти подготовили 50 000 масок. Хотя уровень тревоги на оставался неизменным, эвакуации не было.В конце 2017 года власти подняли уровень тревоги после всплеска активности Агунга и даже эвакуировали близлежащие деревни. Крупное извержение в 1963 году убило более 1000 человек и разрушило несколько деревень.