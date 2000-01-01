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На Бали произошло извержение вулкана | Фото:25.05 12:04   MIGnews.com

На Бали произошло извержение вулкана

На индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. В связи с этим ночные рейсы в Австралию и обратно из-за того, что в небо поднялось облако пепла были отменены. Об этом сообщает Reuters.

По словам чиновников, вулкан горы Агунг извергал лаву и камни на расстоянии около 3 км, а пепел обрушился на десятки деревень. Сообщений о жертвах не было.

Полеты, выполняемые Qantas Airways, JetStar и Virgin Airlines, выполнялись в обычном режиме.

В качестве меры предосторожности власти подготовили 50 000 масок. Хотя уровень тревоги на оставался неизменным, эвакуации не было.

В конце 2017 года власти подняли уровень тревоги после всплеска активности Агунга и даже эвакуировали близлежащие деревни. Крупное извержение в 1963 году убило более 1000 человек и разрушило несколько деревень.




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