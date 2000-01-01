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Ущерб от вируса WannaCry оценили в $1 млрд | Фото: Thinkstock25.05 16:19   MIGnews.com

Ущерб от вируса WannaCry оценили в $1 млрд

Хакерская атака с использованием вируса-вымогателя WannaCry менее чем за неделю причинила ущерб в размере 1 миллиарда долларов. Соответствующую информацию распостранил сайт McClatchy, ссылаясь на компанию из Флориды KnowBe4, специализирующейся на информационной безопасности.

Кибератака произошла 12 мая, вирус заразил от 200 тысяч до 300 тысяч компьютеров как минимум в 150 странах мира. По мнению экспертов, атаки могут повториться.

"Возможный ущерб, нанесенный WannaCry всего за первые четыре дня, превысит 1 миллиард долларов, если учесть массовые простои в работе крупных организаций по всему миру", – заявил главный исполнительный директор KnowBe4 Стью Сьюверман.

Ущерб, помимо этого, включает в себя потерю данных, снижение производительности, судебные расследования, ущерб репутации и другие факторы, говорится в сообщении компании.

Сами хакеры в сравнении с этой суммой заработали немного. Чтобы обезвредить вирус, зашифровывающий жесткие диски компьютеров, хакеры требовали от 300 долларов, всего они получили 302 платежа на сумму 126 742 долларов.
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