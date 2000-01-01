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25.05 09:16   MIGnews.com

ХАМАС казнит трех подозреваемых убийц Фукаха

Генеральный прокурор Газы Исмаил Джабер заявил, что главный подозреваемый в убийстве одного из лидеров ХАМАСа Мазена Фукаха вместе с двумя предполагаемыми сообщниками будут казнены в четверг, 25 мая.

38-летний руководитель группировки был убит 24 марта выстрелом в голову в гараже его дома в Газе.

Подозреваемых приговорили к смертной казни в военном суде ХАМАСа за убийство Мазена Фукаха в минувшее воскресенье. Суд заявил, что обвиняемые действовали по приказу израильских властей.

По словам Джабера, подсудимые будут казнены в присутствии чиновников и местных лидеров.
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