25.05 09:16 MIGnews.com

ХАМАС казнит трех подозреваемых убийц Фукаха

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Генеральный прокурор Газы Исмаил Джабер заявил, что главный подозреваемый в убийстве одного из лидеров ХАМАСа Мазена Фукаха вместе с двумя предполагаемыми сообщниками будут казнены в четверг, 25 мая.38-летний руководитель группировки был убит 24 марта выстрелом в голову в гараже его дома в Газе.Подозреваемых приговорили к смертной казни в военном суде ХАМАСа за убийство Мазена Фукаха в минувшее воскресенье. Суд заявил, что обвиняемые действовали по приказу израильских властей.По словам Джабера, подсудимые будут казнены в присутствии чиновников и местных лидеров.