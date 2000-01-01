25.05 08:28 MIGnews.com

Сестра манчестерского смертника: он мстил за сирийских детей

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Сестра террориста – смертника из Манчестера Салмана Абеди считает, что ее брат совершил нападение, потому что он хотел отомстить за авиаудары возглавляемой США коалиции по Сирии.Джомана Абеди в интервью изданию Wall Street Journal заявила, что ее брат был добрым и любящим, и она была шокирована тем, что он сделал 22 мая.Родственница 22-летнего "манчестерского террориста" считает, что к такому брата подтолкнули военные действия Америки на Ближнем Востоке."Я думаю, он видел, как повсюду умирали мусульманские дети. Видел американские бомбардировки в Сирии. Он хотел отомстить", - цитирует Wall Street Journal слова Джоманы Абеди.Напомним, что 22 мая, Салман Абеди подорвал себя возле стадиона "Манчестер-арена" после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате нападения погибли 22 человека и более 60 были ранены.Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Исламское Государство", известная как ISIS.