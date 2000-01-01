25.05 08:01 MIGnews.com

Свобода морей: Американский эсминец бросил вызов Китаю

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Американский эсминец провел первую операцию по "поддержке свободы мореплавания" в Южно-Китайском море.Ракетный эсминец USS Dewey прошел менее чем в 19 км от искусственного острова Мисчиф Риф. Он является одним из цепочки оспариваемых островов в Южно-Китайском море.Wall Street Journal сообщает, что ожидается проведение дополнительных подобных операций.Капитан Джефф Дэвис, пресс-представитель Пентагона, отказался от комментариев: “Мы оперируем в Азиатско-Тихоокеанском регионе на ежедневной основе, включая и Южно-Китайское море. Мы действуем в соответствии с международным правом”. Он добавил, что подобные патрули “не касаются только одной страны, или только одного водного массива”.