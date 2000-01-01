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Теракт в Манчестере: задержан седьмой подозреваемый | Фото: Thinkstock25.05 07:33   MIGnews.com

Теракт в Манчестере: задержан седьмой подозреваемый

Полиция британского Манчестера, где 22 мая террорист-смертник устроил взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде, задержала седьмого подозреваемого, причастного к теракту.

Сообщается, что задержание произошло в городе Нанитон (графство Уорикшир).

Отмечается, что в настоящий момент шесть мужчин и одна женщина задержаны в связи с расследованием взрыва и находятся под стражей для допроса.

СМИ сообщают, что полиция и спецслужбы Великобритании в ходе антитеррористической операции обнаружили в Манчестере взрывчатые вещества, которые возможно были предназначены для последующих терактов в городе.
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