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В Манчестере была подорвана мощная и сложная бомба 25.05 06:46   MIGnews.com

В Манчестере была подорвана мощная и сложная бомба

New York Times опубликовала фотографии остатков взрывного устройства, подорванного во время концерта Арианы Гранде в Манчестере.

Взрывное устройство было помещено в небольшой металлический контейнер, который террорист нес голубом рюкзаке или скрывал под черной курткой.

В Манчестере была подорвана мощная и сложная бомба


Первоначальный анализ остатков взрывного устройства демонстрирует, что оно было изготовлено “крайне продуманно и тщательно”.

В качестве шрапнели были использованы металлические болты и шурупы. Сила взрыва была такова, что они пробили металлические двери.

Анализ показывает, что в бомбу профессионально заложили шрапнель. Взрывчатка повышенной мощности в закрытом помещении на выходе из стадиона привела к большому количеству жертв. Расположение и время, выбранное для подрыва смертника также свидетельствуют о том, что операция была тщательно спланирована.

На месте взрыва найдена 12-вольтная батарея и кнопка для приведения в действие взрывного устройства, которая находилась в левой руке смертника. Устройство, возможно, также имело дистанционное управление. Это говорит о том, что тот, кто послал смертника, не хотел рисковать - и намеревался подорвать его в любом случае.
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