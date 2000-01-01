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Из-за Brexit из Британии уехали 40 тысяч мигрантов | Фото: Thinkstock26.05 04:55   MIGnews.com

Из-за Brexit из Британии уехали 40 тысяч мигрантов

Количество мигрантов в Британии достигло минимального значения за последние 3 года. Как сообщает The Guardian со ссылкой на данные Национальной статистической службы, за последний год Британию покинуло 40 тыс. человек, а уровень иммиграции снизился на 43 тыс. человек.

В первую очередь Британия потеряла популярность среди граждан восточноевропейских стран Евросоюза. Ранее граждане Польши, Чехии, Эстонии и нескольких других стран европейского содружества часто эмигрировали в Британию в надежде получить более высокооплачиваемую работу, чем на родине.

В то же время, выросло количество мигрантов из ЕС, которые обратились в Министерство внутренних дел за документами о постоянном проживании. За первые три месяца этого года было подано более 103 000 заявок по сравнению с 77 000 в период с октября по декабрь 2016 года. Большинство подавших заявку получили уже статус резидента.

Несмотря на то, что самой популярной причиной для иммиграции в Британию был поиск работы, количество иностранных студентов после голосования о Brexit тоже значительно сократилось. Сейчас в британских университетах учится 141 тыс. иностранных граждан, и это самый низкий показатель с 2002 года.
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