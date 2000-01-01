25.05 21:29 MIGnews.com

Изнасилование солдатки в смешанном батальоне ЦАХАЛа

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Военная полиция Израиля задержала военнослужащего ЦАХАЛа, которого подозревают в изнасиловании своей сослуживицы.По словам жертвы – солдатки из смешанного батальона "Бардалас", – преступление произошло на их базе, где она с предполагаемым насильником остались наедине несколько месяцев назад. После изнасилования она обратилась с жалобой к командованию, которое незамедлительно отреагировало.Военный трибунал продлил арест подозреваемого до 1 июля."22 мая военнослужащая подала жалобу, утверждая, что в апреле она была изнасилована солдатом из своего подразделения в бараках базы, на которой они несли службу. После поступления жалобы военная полиция возбудила расследование, и на следующий день подозреваемого солдата арестовали. На данном этапе арест был продлен армейским судом Южного округа до 1 июля. Расследование все еще продолжается", - гласит заявление пресс-секретаря Армии обороны Израиля."Бардалас" был разработан как полностью интегрированный батальон из равного количества мужчин и женщин. Ни подозреваемый, ни предполагаемая жертва не входят в боевые части.