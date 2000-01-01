25.05 21:02 MIGnews.com

В Афинах взорвалась машина с экс-премьером Греции внутри

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В греческой столице прогремел взрыв, в результате которого пострадали несколько мужчин, один из которых – бывший премьер-министр государства 69-летний Лукас Пападимос, который возглавлял правительство Греции с ноября 2011 по май 2012 года. Как пишет Reuters со ссылкой на полицию, инцидент произошел в центре Афин вечером 25 мая.В правоохранительных органах отмечают, что в тот момент, когда Пападемос ехал в машине, сдетонировала взрывчатка, спрятанная в конверт. Экс-глава правительства и его личный водитель были ранены и сейчас находятся в больнице, но, несмотря на заявления некоторых СМИ, медики утверждают, что их жизням ничего не грозит."Врачи больше беспокоятся о его зрении", - сказал представитель полиции.Также пострадал один прохожий.В настоящее время место происшествия оцеплено, ведется полицейское расследование.Кроме премьерского кресла В 2002-2010 годах Пападимос занимал должность вице-президента Европейского центрального банка.