25.05 18:35 MIGnews.com

Мэр Манчестера: Террорист был не мусульманином

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Градоначальник городской агломерации Большой Манчестер, лейборист Эндрю Бернем заявил, что террорист Салман Абеди, взорвавший 2 бомбы на концерте Арианы Гранде в ночь на 23 мая и убивший 22 человека и более 60 ранивший, был "не мусульманином". Бывший министр Бернем настаивает на том, что теракт не имеет ничего общего с исламом."Послание, которое я хочу донести до каждого – хоть так и чувствует большинство людей – этот человек был не террористом, а мусульманином. Он не представляет мусульманскую общину. Мы должны постоянно помнить об этом различии. Это был ужаснейший поступок, но хуже всего то, что люди могут использовать это для нападок на всю мусульманскую общину. На мой взгляд, человек, совершивший это злодеяние, не представляет мусульманскую общину, как и мужчина, убивший мою подругу Джо Кокс, не представляет собой белую христианскую общину", - сказал он на радио LBC.Напомним, что Джо Кокс была лейбористкой и ярой сторонницей членства Великобритании в ЕС. За неделю до референдума о Brexit сторонник праворадикальных и неонацистских взглядов Томас Мейр убил ее посреди улицы в городе Лидс.Позицию Бернема раскритиковал директор контртеррористического фонда Quilliam Foundation Харас Рафик, который заявил, что мэр делает то, что "по большей части делает ISIS". В эфире Sky News Рафик заявил, что манчестерский теракт "имеет определенное отношение к некоторым интерпретациям ислама"."То, что мы больше не должны делать – это оборачиваться и говорить, что этот человек не был мусульманином, потому что он им был. Он поддерживал исламизм, салафизм и джихадизм, и это – то, что нам нужно для решения проблемы", - сказал эксперт.