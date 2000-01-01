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В Газе ведут прямую трансляцию казни убийц Мазена Фукаха 25.05 17:56   MIGnews.com

В Газе ведут прямую трансляцию казни убийц Мазена Фукаха

Одно из палестинских информационных агентство сектора Газа провело прямую трансляцию казни трех жителей анклава, которых местный трибунал признал виновными в причастности к убийству одного из командиров ХАМАСа Мазена Фукаха в марте этого года.

Следующее видео не рекомендуется смотреть впечатлительным людям и детям:


Агентство Gaza Now опубликовало live-видеозапись на своей странице в соцсети Facebook. Ролик был записан с балкона над площадью, где должны быть казнены Ашраф Абу Лейла, Хишам аль-Алуль и Абдалла аль-Нашар.

Ранее 38-летний Абу Лейла был приговорен к повешению, а аль-Алуль и аль-Нашар – к расстрелу. Они будут казнены в присутствии чиновников и местных лидеров.

Напомним, что Фуках, отбывавший в израильской тюрьме заключение за терроризм, был освобожден по сделке Гилада Шалита. Его убили в собственном доме 24 марта 2017 года.

По версии ХАМАСа, в заговоре против Фукаха участвовали 45 “коллаборационистов”, получавших прямые указания от ШАБАК. Они также давали израильтянам координаты различных военных объектов ХАМАСа и участвовали в ликвидации других командиров. Одновременно, утром 16 мая ХАМАС показал по ТВ 14-минутный документальный фильм о расследовании дела.
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