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Иран построили третий подземный ракетный завод 25.05 16:58   MIGnews.com

Иран построили третий подземный ракетный завод

Иран построил третий подземный завод для производства ракетных вооружений, сообщил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде. И хоть он отметил, что произошло это не недавно, когда именно закончилось строительство он не стал говорить.

"Мы планомерно наращиваем оборонную мощь. Могу объявить, что за последние несколько лет в Иране силами КСИР был построен третий подземный завод по производству ракет", - сказал генерал 25 мая в городе Дизфуль, месте ожесточенных боев времен ирано-иракской войны.

Как пишет агентство Fars, Хаджизаде сообщил также, что ИРИ продолжит "настойчиво развивать свой ракетный потенциал" а разрабатываемая КСИР новая баллистическая ракета класса "земля - земля" получит название "Дизфуль".

Генерал также прокомментировал реакцию США и Израиля на ракетную программу Ирана.

"Естественно, что наши враги - Америка и сионистский режим - негодуют из-за нашей ракетной программы, поскольку хотят, чтобы Иран был в слабом положении",- сказал Хаджизаде.
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