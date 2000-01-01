25.05 15:54 MIGnews.com

Полиции Израиля хотят подарить "Боинг-737"

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Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан просит правительство позволить израильской полиции получить довольно необычное "пожертвование" – лайнер Boeing-737.Как пишет "Исраэль Хайом", выведенный из эксплуатации самолет принадлежит владельцу частной авиакомпании, который выразил желание передать его подразделению полиции по борьбе с терроризмом, чтобы правоохранители могли использовать его для обучения. Предложение предпринимателя министерству передал один из его знакомых офицеров полиции.По закону израильская полиция не может принимать пожертвования без согласия правительства. Если эту инициативу одобрят, вопросом передачи прав на самолет займется компания Tronos Aviation. После этого "Боинг" будет храниться в ангаре международного аэропорта Бен-Гурион и будет также доступен для использования Управлением аэропорта Израиля.По мере выхода лайнера из эксплуатации его было бы необходимо утилизировать, а передача полиции избавит владельца от траты порядка 150 тысяч долларов на этот процесс.Министерства обороны, финансов и юстиции уже одобрили это пожертвование.