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Москва: задержаны члены ИГ, готовившие теракты на транспорте 25.05 14:15   MIGnews.com

Москва: задержаны члены ИГ, готовившие теракты на транспорте

ФСБ сообщила о задержании в Москве четырех членов террористической организации "Исламское государство", также известной как ISIS, готовивших теракты на объектах транспортной структуры столицы.

"ФСБ России 25 мая в Москве задержано четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы", – сообщили в службе безопасности.

Там отметили, что "руководство тергруппой, входящей в запрещенную в России международную террористическую организацию ИГ, осуществлялось с территории Сирии".

По данным российских спецслужб, террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ.
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