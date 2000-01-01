25.05 14:15 MIGnews.com

Москва: задержаны члены ИГ, готовившие теракты на транспорте

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ФСБ сообщила о задержании в Москве четырех членов террористической организации "Исламское государство", также известной как ISIS, готовивших теракты на объектах транспортной структуры столицы."ФСБ России 25 мая в Москве задержано четыре члена террористической группы, состоящей из граждан России и стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы", – сообщили в службе безопасности.Там отметили, что "руководство тергруппой, входящей в запрещенную в России международную террористическую организацию ИГ, осуществлялось с территории Сирии".По данным российских спецслужб, террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГ.