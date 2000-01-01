25.05 12:57 MIGnews.com

В Новой Зеландии впервые запустили ракету

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В Новой Зеландии успешно провели первый в истории страны запуск ракеты в космос. Американская компания отправила ракету в космос со своего аэродрома в Новой Зеландии.Ракета-носитель сверхлегкого класса Electron аэрокосмической компании Rocket Lab стартовала с восточного побережья Северного острова Новой Зеландии.Новая Зеландия стала одиннадцатой страной в мире, с территории которой был произведен пуск космической ракеты.Отмечается, что это первый успешный запуск ракеты-носителя с коммерческого космодрома: Electron стартовал с площадки, принадлежащей американской компании Rocket Lab.Это первый в мире частный космодром, строительство которого закончилось в сентябре прошлого года. В дальнейшем его планируют использовать для запуска сверхлегких ракет-носителей, передает Би Би Си.