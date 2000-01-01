25.05 11:36 MIGnews.com

Бандит, взорвавший адвоката Хахама арестован

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Израильские СМИ сообщают, что девять дней назад был арестован гангстер Нахшон Гов, подозреваемый в том, что подложил бомбу в джип адвоката Йорама Хахама.Хахам, известный криминальный адвокат, был взорван в Тель-Авиве 11 июня 2008 года.Также опубликовано имя убитого 17 лет назад бандита, розыски которого ведутся в районе Нетании. Речь идет о Моше Хадасе. Хадас вел борьбу с криминальным кланом Абутбуль за контроль над Ха-Шарон и Нетанией. Незадолго до смерти состоялась церемония примирения Хадаса и Абутбулей. Хадаса якобы убил Аси Абутбуль - и перед смертью вырвал ему глаза, но обвинений против Абутбуля доказать не удалось.Следователи якобы имеют сегодня доказательства о причастности Аси Абутбуля к смерти Хахама. Абутбуль арестован, срок его предварительного содержания под стражей продлен на 13 дней. Абутубуль наотрез отвергает причастность к убийствам Хадаса и Хахама.В настоящий момент установлено, что за день до смерти Хахам был приглашен на обед к семье Абутбуль - также, как был приглашен Хадас. Пока Хахам обедал с Абутбулем, к его машине было прикреплено взрывное устройство.