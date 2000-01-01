25.04 09:34 MIGnews.com

Ашдод: убегавший от полиции спрыгнул с четвертого этажа

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Юный житель Ашдода решил повторить подвиги киногероев и спрыгнул с четвертого этажа жилого дома, когда полицейские пришли ради того, чтобы доставить его на допрос.Полиция явилась домой к 21-летнему подозреваемому в участии в драке на улице Керен Ха Йесод. Подозреваемый, завидев полицейских, взбежал на четвертый этаж и спрыгнул с него.В результате падения молодой человек получил ранения средней степени тяжести и эвакуирован в больницу - под полицейским эскортом.