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Ашдод: убегавший от полиции спрыгнул с четвертого этажа 25.04 09:34   MIGnews.com

Ашдод: убегавший от полиции спрыгнул с четвертого этажа

Юный житель Ашдода решил повторить подвиги киногероев и спрыгнул с четвертого этажа жилого дома, когда полицейские пришли ради того, чтобы доставить его на допрос.

Полиция явилась домой к 21-летнему подозреваемому в участии в драке на улице Керен Ха Йесод. Подозреваемый, завидев полицейских, взбежал на четвертый этаж и спрыгнул с него.

В результате падения молодой человек получил ранения средней степени тяжести и эвакуирован в больницу - под полицейским эскортом.
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