Российские ПВО сбили цели над Сирией

Российские комплексы противовоздушной обороны в Хмеймиме перехватили несколько малоразмерных летательных аппаратов. Пострадавших и ущерба в результате операции не было, сообщили на российской авиабазе корреспондентам РИА Нововсти.
"С наступлением темного времени суток 24 апреля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены", — заявил источник РИА Новости в Хмеймиме.
Также собеседник агентства уточнил, что авиабаза работает в плановом режиме.