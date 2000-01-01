25.04 20:44 MIGnews.com

Израиль: жертвой сильных ливней стал 17-летний подросток

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Сильный шторм, который ожидался с самого утра, накрыл практически всю территорию Израиля. Первыми на себе бурю ощутили жители юга. Так, крупный град нанес ущерб имуществу жителей Демоны, в том числе и транспортным средствам.После этого начался сильный дождь, затопив при этом многие улицы. Из-за начавшегося наводнения в Негеве и Иудейской пустыне были перекрыты некоторые участки шоссе.Жертвой непогоды стал 17-летний жителей бедуинского поселка, которого смыло потоком воды в районе реки Нахаль-Мамшит в Негеве. На поиски подростка были отправлены волонтеры и спасательное подразделение полиции. Позже к операции подключился ВВС ЦАХАЛа.Спустя некоторое время его нашли в критическом состоянии. Подросток скончался в больнице.Ливневые дожди с грозами добрались до Иерусалима, Тель-Авива и городов Гуш-Дана. Многие улицы затопило.Аэропорт Сде-Дов на время непогоды приостановил работу.На севере - в Хайфе, Галилее и долинах - также идут сильные дожди.