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Израиль: жертвой сильных ливней стал 17-летний подросток25.04 20:44   MIGnews.com

Израиль: жертвой сильных ливней стал 17-летний подросток

Сильный шторм, который ожидался с самого утра, накрыл практически всю территорию Израиля. Первыми на себе бурю ощутили жители юга. Так, крупный град нанес ущерб имуществу жителей Демоны, в том числе и транспортным средствам.

После этого начался сильный дождь, затопив при этом многие улицы. Из-за начавшегося наводнения в Негеве и Иудейской пустыне были перекрыты некоторые участки шоссе.

Жертвой непогоды стал 17-летний жителей бедуинского поселка, которого смыло потоком воды в районе реки Нахаль-Мамшит в Негеве. На поиски подростка были отправлены волонтеры и спасательное подразделение полиции. Позже к операции подключился ВВС ЦАХАЛа.

Спустя некоторое время его нашли в критическом состоянии. Подросток скончался в больнице.

Ливневые дожди с грозами добрались до Иерусалима, Тель-Авива и городов Гуш-Дана. Многие улицы затопило.

Аэропорт Сде-Дов на время непогоды приостановил работу.

На севере - в Хайфе, Галилее и долинах - также идут сильные дожди.
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