Чиновница хотела унести с собой 2 крема на €40

Глава правительства автономного сообщества Мадрид уходит в отставку из-за краж в магазине в далеком 2011 году.
В сети появилось видео, на котором четко видно, как она передает охраннику супермаркета украденные вещи - две банки антивозрастного крема, пишет ABC.
Сифуентес подтвердила подлинность видео, но назвала его частью кампании по ее дискредитации.
По ее словам, эта кража была невольной ошибкой, и ее уже шантажировали этим видео. Также, она добавила, что собиралась отставку через неделю, но пост пришлось покинуть раньше.
Накануне Кристина Сифуентес уже побывала в центре скандала из получения им ученой степени магистра в 2012 году. Сообщается, что она никогда не посещала занятия, не сдавала экзамены и не защищала научную работу.