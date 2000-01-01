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Чиновница хотела унести с собой 2 крема на €40 25.04 17:52   MIGnews.com

Чиновница хотела унести с собой 2 крема на €40

Глава правительства автономного сообщества Мадрид уходит в отставку из-за краж в магазине в далеком 2011 году.

В сети появилось видео, на котором четко видно, как она передает охраннику супермаркета украденные вещи - две банки антивозрастного крема, пишет ABC.

Сифуентес подтвердила подлинность видео, но назвала его частью кампании по ее дискредитации.

По ее словам, эта кража была невольной ошибкой, и ее уже шантажировали этим видео. Также, она добавила, что собиралась отставку через неделю, но пост пришлось покинуть раньше.

Накануне Кристина Сифуентес уже побывала в центре скандала из получения им ученой степени магистра в 2012 году. Сообщается, что она никогда не посещала занятия, не сдавала экзамены и не защищала научную работу.
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